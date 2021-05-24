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Профилактика

С 25 мая в стране стартует акция «Внимание – дети!». Водители, не забудьте включить ближний свет фар днем

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С 25 мая в стране стартует акция «Внимание – дети!». Водители, не забудьте включить ближний свет фар днем

В связи с началом летних каникул и окончанием учебного года, в целях предупреждения ДТП с участием детей в период с 25 мая по 5 июня проводится специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!».

Напоминаем, что в соответствии с пунктом 166.9 главы 22 Правил дорожного движения Республики Беларусь в период проведения данного мероприятия водителям необходимо двигаться в светлое время суток с включенным на транспортном средстве ближним светом фар.

За невыполнение данного требования Правил предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 3-х базовых величин (ст.18.13 ч.3 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь).

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