С 19 по 30 апреля врачи-эпидемиологи проведут «горячую линию» по вопросам вакцинопрофилактики

В текущем году Европейская неделя иммунизации с 26 апреля по 2 мая будет проводиться под лозунгом «Предупредить. Защитить. Привить».

Иммунизация (иммунопрофилактика) это метод индивидуальной и массовой защиты людей от инфекционных заболеваний путем создания или укрепления искусственного иммунитета при помощи различных вакцин. Иммунизация каждого человека имеет важнейшее значение для профилактики заболеваний и защиты жизни, она способна обеспечить эпидемиологическое благополучие населения и является одним из наиболее эффективных и безопасных методов снижения инфекционной заболеваемости, что доказано многолетним опытом ее проведения.

Сегодня иммунизация в Республике Беларусь рассматривается как одно из приоритетных направлений в здравоохранении. Перечень инфекционных заболеваний, прививки от которых являются обязательными и бесплатными для всех граждан, и порядок проведения профилактических прививок определен Национальным календарем.

В нашей стране принят календарь профилактических прививок, включающий защиту против 12 инфекций (гепатита В, туберкулеза, дифтерии, коклюша, полиомиелита, столбняка, кори, краснухи, эпидемического паротита гемофильной инфекции, – всем лицам в указанном возрасте, а также гриппом, пневмококковой инфекцией – контингентам групп риска). Бесплатно также проводится вакцинация по эпидемическим показаниям против 18 инфекций для населения, входящего в группы риска. По желанию граждан, вакцинацию против инфекций, не входящих в Национальный календарь, можно провести за счет собственных средств в организациях здравоохранения.

Благодаря массовой иммунизации против гепатита В, число детей, заболевших острым гепатитом В, сегодня резко сократилось. Не регистрируется заболеваемость дифтерией, столбняком, эпидемическим паротитом, краснухой. На низких уровнях регистрируется заболеваемость коклюшем.

Массовая иммунизация населения против гриппа, в том числе детей, позволяет ежегодно существенно снижать интенсивность эпидемического процесса гриппа и бремя его социально-экономических последствий.

Все применяемые в стране вакцины проходят обязательный контроль качества в установленном порядке. Современные вакцины высокоэффективны и безопасны, хотя, как и любое лекарственное средство, ни одна из них не может полностью исключить риск развития побочных эффектов. Однако он в десятки раз ниже, чем последствия перенесенной инфекции.

Особую актуальность в настоящее время приобретает иммунизация против новой коронавирусной инфекции. С учетом проведения массовой вакцинации в разных странах Европейского региона, кампания в рамках Европейской недели иммунизации будет в первую очередь, посвящена информированию людей о существующих вакцинах против COVID-19, а также предоставлению ответов на имеющиеся у людей вопросы.

Вакцинация от коронавирусной инфекции — это вопрос массовой безопасности. Когда все, подлежащие вакцинации, полностью вакцинированы, то они смогут помочь другим пациентам, которым вакцинация противопоказана - это сила коллективного иммунитета.

В период с 19 по 30 апреля по вопросам вакцинопрофилактики проводится «горячая линия»: врачи - эпидемиологи проконсультируют всех обратившихся по профилактики инфекций, управляемых с помощью вакцин, по телефонам 71-60-48, 71-59-66.

Уважаемые жители города и района! Не подвергайте свою жизнь и жизнь Ваших родных опасности. Защитите себя и своих близких.