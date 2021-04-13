С 12 апреля в области стартовала республиканская акция по предупреждению пожаров и гибели людей от них «За безопасность вместе!»

За 3 месяца 2021 года в области произошло 243 пожара, погибло 46 человек, 12 – травмировано, в том числе 3 ребенка. 217 пожаров пришлись на долю жилого сектора.

В целях повышения уровня безопасности населения, активизации пожарно-профилактической работы, анализа ее эффективности и оценки готовности территорий к весенне-летнему пожароопасному периоду с 12 по 28 апреля в области пройдет республиканская акция по предупреждению пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде «За безопасность вместе».

Помимо службы МЧС в ней примут участие такие ведомства, как Министерство внутренних дел, Министерство образования, Министерство здравоохранения, Министерство труда и социальной защиты, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, Министерство информации и Министерство энергетики.

В Могилевской области к акции подключатся: управление идеологической работы облисполкома, производственное республиканское унитарное предприятие «Могилевоблгаз» и Могилевская областная организационная структура РГОО «БДПО».

Главные задачи мероприятия:

информирование населения о состоянии пожарной безопасности, разъяснение гражданам последствий несоблюдения правил пожарной безопасности, оставления детей без присмотра, злоупотребления спиртными напитками;

оказание помощи местным исполнительным и распорядительным органам, иным организациям в обучении граждан мерам пожарной безопасности в быту и на производстве, оказание помощи внештатным пожарным формированиям в организации пожарно-профилактической работы;

акцентирование внимания местных исполнительных и распорядительных органов на необходимость проведения регулярной и целенаправленной работы по обеспечению пожарной безопасности на соответствующей территории, в том числе повышения уровня противопожарной защиты домовладений, квартир одиноких пожилых граждан и инвалидов.

В ходе акции работники МЧС посетят по месту жительства, проведут индивидуальную инструктивно-разъяснительную работу и оценят безопасность условий проживания семей, в которых дети находятся в социально-опасном положении; одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны; граждан, использующих свое жилье для распития спиртных напитков, а также сбора лиц, ведущих асоциальный образ жизни; пожилых граждан, проживающих с лицами асоциального поведения. Проведут разъяснительную работу в трудовых коллективах, на сельскохозяйственных предприятиях, среди сельского населения по злободневным вопросам: недопустимости оставления детей без присмотра и уголовной ответственности родителей за оставление малолетних детей в опасности, профилактики пожаров и гибели людей от них, соблюдения правил пожарной безопасности при сжигании мусора на приусадебных участках и соблюдения правил пользования газом в быту.

В ходе акции будет организовано обучение работников служб жилищно-коммунального хозяйства, работников, оказывающих социальную и медицинскую помощь на дому пожилым одиноким и одиноко проживающим гражданам, инвалидам, семьям, воспитывающим детей основам безопасности жизнедеятельности, мерам по предупреждению пожаров и других чрезвычайных ситуаций, а также действиям при их возникновении.