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Экономика

С 10 октября кассовые аппараты появятся и на ярмарках, и на рынках, и у репетиторов

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С 10 октября кассовые аппараты появятся и на ярмарках, и на рынках, и у репетиторов

"Необходимо заблаговременно приобрести кассовые суммирующие аппараты либо программные кассы и заключить с республиканским унитарным предприятием "Информационно-издательский центр по налогам и сборам" гражданско-правовой договор на регистрацию и информационное обслуживание кассового оборудования в системе контроля кассового оборудования", - отметили в МНС.

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 7 апреля 2021 г. № 203/4 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16» с 10 октября 2021 г. возникает обязанность применения кассового оборудования при:
  • торговле непродовольственными товарами на ярмарках, на торговых местах на рынках;
  • осуществлении разносной торговли плодоовощной продукцией;
  • выполнении работ, оказании услуг вне постоянного места осуществления деятельности (за исключением территории сельской местности);
  • осуществлении обучения несовершеннолетних;
  • оказании услуг по предоставлению жилых помещений (их частей) в общежитии и найму жилых помещений, садовых домиков, дач, в том числе для краткосрочного проживания.
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