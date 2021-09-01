С 10 октября кассовые аппараты появятся и на ярмарках, и на рынках, и у репетиторов

"Необходимо заблаговременно приобрести кассовые суммирующие аппараты либо программные кассы и заключить с республиканским унитарным предприятием "Информационно-издательский центр по налогам и сборам" гражданско-правовой договор на регистрацию и информационное обслуживание кассового оборудования в системе контроля кассового оборудования", - отметили в МНС.

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 7 апреля 2021 г. № 203/4 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16» с 10 октября 2021 г. возникает обязанность применения кассового оборудования при: