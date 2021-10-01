С 1 октября вступает в силу Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии №138

Могилевская таможня напоминает, что с 1 октября 2021 года вступает в силу Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27 октября 2020 г. №138 «О внесении изменений в некоторые решения Комиссии Таможенного союза и Коллегии Евразийской экономической комиссии» (далее – Решение № 138).

Решение №138 направлено на обеспечение единообразного подхода к отражению сведений об исчислении и уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин (далее - таможенные и иные платежи) в случае, когда при таможенном декларировании товаров в качестве декларации на товары используются транспортные (перевозочные), коммерческие и (или) иные документы (далее - транспортные и иные документы), а также при внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные в такой декларации на товары.

Решение № 138 предусматривает:

1) представление декларантом электронного вида декларации на товары, в качестве которой используются транспортные и иные документы, в случае если в отношении указанных в ней товаров подлежат уплате таможенные и иные платежи;

2) использование корректировки декларации на товары (далее - КДТ) в случае внесения изменений (дополнений) в сведения, заявленные в декларации на товары, в качестве которой использовались транспортные и иные документы, после выпуска товаров, когда изменение сведений влияет на размер исчисленных и (или) подлежащих уплате таможенных и иных платежей.

Сохраняя общий порядок заполнения КДТ, предусмотренный Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 декабря 2013 г. № 289, Решение № 138 устанавливает лишь особенности заполнения отдельных граф КДТ.