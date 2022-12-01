С 1 декабря в Беларуси повышаются все виды пенсий. Как рассказали в Минтруда, соответствующее решение принято согласно указу Президента от 10 ноября 2022 года №397 "О повышении пенсий". "Согласно перерасчету размер трудовой пенсии увеличится на 5%. И это третье повышение трудовых пенсий в 2022 году. Ранее эти выплаты повышались в марте – на 7% и в августе – на 10%. Средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера в декабре 2022 года составит Br670", – рассказали в Минтруда.

Там также обратили внимание на то, что размер увеличения пенсии у каждого пенсионера будет индивидуальный. Он будет зависеть от продолжительности стажа и величины заработка, учтенных при исчислении ему пенсии, а также установленных доплат к основной пенсии.

В Министерстве труда и соцзащиты отметили, что в декабре расходы на выплату пенсий составят Br1,5 млрд, из них Br68 млн будет затрачено на их повышение согласно указу № 397. В целом расходы на выплату пенсий в 2022 году составят более Br16 млрд.

По материалам belta.by.