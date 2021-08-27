РЖД удвоит число вагонов в “Ласточке” на линии Москва – Минск

Холдинг "РЖД" удвоит количество мест в поезде "Ласточка" на линии Москва - Минск с 1 сентября, сообщили в пресс-службе российской железнодорожной компании.

"Из-за высокого спроса на поездки скоростными "Ласточками" Москва - Минск холдинг "РЖД" в два раза увеличивает количество вагонов в одном из электропоездов, - отметили в пресс-службе. - Это позволит предложить пассажирам больше билетов, сохранив привычное расписание и комфорт".

Впервые сдвоенным составом (10 вагонов) поезд "Ласточка" №721 отправится из Москвы в Минск 1 сентября. Он будет курсировать ежедневно, отправляясь из Москвы в 16.00 и прибывая в Минск в 22.55. Из Минска в Москву поезд №722 отправляется в 06.20 и прибывает на Белорусский вокзал российской столицы в 13.10.

На маршруте задействованы "Ласточки" в комплектации "Премиум". Вагоны оснащены современным оборудованием: системами климат-контроля с функцией обеззараживания воздуха, энергосберегающим светодиодным освещением, информационно-развлекательной системой, стеллажами для ручной клади и санитарными комнатами. Для пассажиров с ограниченными физическими возможностями предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, а также специализированные места с креплением для колясок и кнопкой вызова проводника.

"Поездки на "Ласточке" в направлении Минска и обратно пользуются большой популярностью: с начала курсирования (30 апреля) перевезены 170 тыс. пассажиров. Этому способствуют современный подвижной состав и комфортное время в пути (6 ч 55 мин), а также гибкая ценовая политика", - добавили в РЖД.