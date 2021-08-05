Ряды медработников пополнили молодые специалисты
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С начала августа в учреждениях здравоохранения приступили к работе более 9 тыс. молодых специалистов. Это выпускники университетов и колледжей, а также интерны, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Ряды медицинских работников пополнили врачи общей практики, анестезиологи-реаниматологи, хирурги, ЛОР-врачи, офтальмологи, неврологи и другие специалисты, а также медицинские сестры, фельдшеры.
В эти дни по всей Беларуси для молодых специалистов проводятся праздники посвящения в профессию.
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