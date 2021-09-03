Ряд нарушений выявил КГК при проверке одного из крупнейших могилевских «сетевиков»

Проведенная Комитетом госконтроля Могилевской области проверка одного из крупнейших могилевских «сетевиков» – ООО «РольфТрэйд» выявила ряд нарушений законодательства.

– В их числе несоблюдение требований технических регламентов Таможенного союза при производстве мясных и кондитерских изделий, законодательства о ценообразовании при осуществлении розничной торговли товарами для детского питания, при маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками. Также обществом допущены нарушения санитарных норм и правил, порядка ведения бухгалтерского учета, обращения с отходами, налогового законодательства, искажение статистической отчетности, - прокомментировали в пресс-службе КГК Могилевской области.

Комитетом готовятся материалы для привлечения общества и его должностных лиц к административной ответственности.