Ряд изменений внесен в порядок проведения вакцинации против инфекции COVID-19

Приказом Минздрава внесен ряд изменений в порядок проведения вакцинации против инфекции COVID-19. Документ (от 16.01.2023 № 57 «Об изменении приказов Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 апреля 2021 г. № 412 и от 8 августа 2022 г. № 1044») вступил в силу с 1 февраля 2023.

Основная (первичная) вакцинация против инфекции COVID-19 проводится ранее не привитым лицам в возрасте 5 лет и старше в соответствии с инструкцией по медицинскому применению к иммунобиологическому лекарственному препарату (далее – ИЛП) однократно или по двукратной схеме введения.

На сегодняшний день для первичной вакцинации населения доступны вакцины производства: Российской Федерации «Спутник Лайт», «Гам-КОВИД-Вак» I и II компонент, а также Китайской Народной Республики «SINOPHARM».

Напоминаем, что вакцины не содержат живого вируса, поэтому заболеть вследствие применения вакцины невозможно.

Каждые 6 месяцев с момента последней вакцинации, в целях поддержания высокого уровня иммунного ответа, необходимо делать бустерные (усиливающие) прививки.

С 1 февраля 2023 года бустерная вакцинация против коронавирусной инфекции доступна детям с 5 лет. Для бустерной вакцинации возможно использовать любую доступную вакцину для профилактики COVID-19, допустимую к использованию с учетом возраста и показаний. Проводится бустерная вакцинация однократно.

В целях бустерной вакцинации допускается использование без чередования компонентов I или II (для двухкомпонентных вакцин) вне зависимости от наименования вакцины, применяемой ранее.

На сегодняшний день для бустерной вакцинации населения доступны вакцины: «Спутник Лайт», «Гам-КОВИД-Вак» I и II компонент, «SINOPHARM», а также вакцина «СОБЕРАНА ПЛЮС СТ» производства Республики Куба.

Для граждан Республики Беларусь все вакцины для профилактики коронавирусной инфекции бесплатные. Вакцинация всех желающих осуществляется в организации здравоохранения по месту жительства или пребывания. Кроме того, вакцинация работающего населения осуществляется посредством выезда прививочных бриг на предприятия и организации.

Совместно с вакциной против COVID-19 допускается применение иных ИЛП (иммунобиологических лекарственных препаратов, за исключением живых вакцин) без соблюдения интервала в 2 недели, если иное не предусмотрено инструкцией по медицинскому применению.