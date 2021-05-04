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Руслан Алехно выступит в Бобруйске с концертной программой, приуроченной к празднованию Дня Победы

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Руслан Алехно выступит в Бобруйске с концертной программой, приуроченной к празднованию Дня Победы

6 мая в 18.00 в государственном учреждении культуры «Дворец искусств г. Бобруйска» пройдет концертная программа «Наследие», посвященная 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В концертной программе выступят Руслан Алехно и Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Академический ансамбль песни и танца Вооруженных сил Республики Беларусь».

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