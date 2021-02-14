Руководство города приняло участие в уборке снега
135 0
0
0
Читайте
также
также
-
Руководство города приняло участие в уборке снега
-
Во Дворце искусств состоялся отчетный концерт образцового хореографического ансамбля «Василек»
-
Состоялся отъезд делегатов на VI Всебелорусское народное собрание
-
В Бобруйске идет активная уборка снега
-
Состоялась итоговая коллегия главного управления идеологической работы и по делам молодежи Могилевского облисполкома
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости