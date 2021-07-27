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Руководство города, государственных органов и коммунальных служб ответит на вопросы бобруйчан 2 августа

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Руководство города, государственных органов и коммунальных служб ответит на вопросы бобруйчан 2 августа

2 августа с 12.00 до 13.00 проводится прямая телефонная линия с руководством городского исполнительного комитета, районных администраций, государственных органов, коммунальных служб города

 

68 00 02Кисель

Игорь Николаевич

первый заместитель  председателя горисполкома.

Курируемые вопросы: строительный комплекс, архитектура и градостроительство, жилищная политика, землепользование; вопросы жилищного и коммунального хозяйства, чрезвычайные ситуации, связь, транспорт и коммуникации, сбор и переработка вторичных отходов

68 00 03Жук

Ольга Николаевна

заместитель  председателя горисполкома.

Курируемые вопросы: экономика, инвестиционная деятельность, статистика и анализ, предпринимательство, труд и заработная плата, торговля, оказание бытовых услуг населению

68 00 04Омелюсик

Виктория Анатольевна

заместитель  председателя горисполкома.

Курируемые вопросы: социально-культурная сфера и идеологическая работа, образован­ие, здравоохранение, спорт и туризм, печать, труд и социальная защита, охрана труда, государственная молодежная политика, СМИ

68 00 07Брацков

Алексей Александрович

управляющий делами горисполкома. Курируемые вопросы: контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц
76 52 28Коротченя

Вячеслав Иванович

первый заместитель главы администрации Ленинского района г. Бобруйска
77 75 29Власевич

Виталий Эдуардович

глава  администрации Первомайского района г. Бобруйска
72 04 70Павленко

Сергей Александрович

начальник  управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома
68 00 46Андреева Татьяна Владимировназаместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства горисполкома
68 00 67Грибовская

Екатерина Викторовна

заместитель начальника  отдела  строительства горисполкома
68 00 58Лисица

Елена Сергеевна

начальник  управления  по  образованию горисполкома
74 28 03Андриевская

Анна Владимировна

главный специалист отдела спорта и туризма горисполкома
68 00 55Сысой

Вячеслав Викторович

начальник отдела землеустройства горисполкома
68 00 40Семенчук

Елена Анатольевна

начальник   управления торговли и услуг горисполкома
68 00 59Щербич

Вадим Михайлович

начальник  отдела культуры горисполкома
68 00 53Вильчик

Вероника Алексеевна

начальник  отдела идеологической работы и по делам   молодежи горисполкома
68 00 31Мохначёва

Ольга Юрьевна

начальник управления экономики горисполкома
68 00 20Пономарёва

Валентина Владимировна

начальник юридического отдела горисполкома
72 72 68Крупенич

Оксана Николаевна

главный  врач УЗ «Бобруйская центральная больница»
46 18 01

 

Василевский

Константин Леонидович

начальник  Бобруйского межрайонного отдела Следственного комитета Республики Беларусь
70 47 00

 

Ковалёнок

Андрей Васильевич

начальник Бобруйского межрайонного отдела управления   Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Могилёвской области
77 83 00

 

Березовский

Алексей Петрович

военный комиссар г.Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов
72 48 55

 

Бабин

Андрей Вячеславович

начальник  Бобруйского  горрайотдела по чрезвычайным ситуациям учреждения «Могилевское областное управление МЧС Республики Беларусь»
70 76 89Шостак

Александр Николаевич

генеральный   директор

ГО «Бобруйскжилкомхоз»

70 55 04

 

Грищенков

Евгений Иванович

директор КУП «ЖРЭУ

Ленинского района г. Бобруйска»

78 71 86Дыба

Людмила Викторовна

директор КУП «ЖРЭУ

Первомайского района г. Бобруйска»

70 20 27Бобцов

Александр Михайлович

начальник  Бобруйского узла    электросвязи Могилевского филиала РУП «Белтелеком»
72 01 88

 

Скурат

Сергей Михайлович

директор филиала «Бобруйскводоканал» УПКПЖКХ «Могилевоблводоканал»
78 94 00Каташ

Андрей Сергеевич

директор  КПУП  «Теплоэнергетика  г. Бобруйска»
76 21 89Пакуш

Антонина Николаевна

управляющий ГУ «Центр обеспечения деятельности бюджетных организаций г. Бобруйска»
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