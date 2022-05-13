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Ротация местной вертикали, назначения в министерствах и интеграционных структурах. Подробности кадрового дня у Лукашенко

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Ротация местной вертикали, назначения в министерствах и интеграционных структурах. Подробности кадрового дня у Лукашенко

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 13 мая рассмотрел кадровые вопросы, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства назначил:

Плотникова Андрея Владимировича - судьей Экономического суда Содружества Независимых Государств.

Президент также дал согласие на назначение:

Дурнова Вячеслава Викторовича - заместителем председателя Витебского облисполкома (вопросы социальной сферы и идеологии),

Денгалева Геннадия Ивановича - заместителем председателя Могилевского облисполкома (вопросы строительства и ЖКХ),

Гришкевича Михаила Михайловича - председателем Пружанского райисполкома,

Пачко Александра Николаевича - председателем Кобринского райисполкома,

Савина Александра Ивановича - председателем Лунинецкого райисполкома,

Карповича Николая Николаевича - председателем Борисовского райисполкома,

Сосиновича Дмитрия Николаевича - председателем Стародорожского райисполкома,

Гоги Владимира Леонидовича - председателем Слуцкого райисполкома,

Огородникова Александра Сергеевича - первым заместителем министра промышленности,

Козлова Алексея Александровича - заместителем министра промышленности,

Федченко Сергея Александровича - первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия,

Шагойко Вадима Викторовича - заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия,

Емельяновой Нины Алексеевны - заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли,

Андрейчика Олега Евстафьевича - заместителем министра спорта и туризма,

Иващенко Ольги Георгиевны - заместителем начальника главного управления по обеспечению деятельности комиссий Парламентского Собрания Союза Беларуси и России,

Гоборова Дмитрия Дмитриевича - заместителем ответственного секретаря - начальником Аппарата Представительства Парламентского собрания Союза Беларуси и России в Республике Беларусь,

Пенина Владимира Петровича - заместителем начальника Аппарата Представительства Парламентского Собрания союза Беларуси и России в Республике Беларусь,

Ковалева Александра Александровича - старшим офицером-оператором группы (общего оперативного планирования) отдела оперативного планирования управления планирования применения Войск (Коллективных сил) ОДКБ центра планирования применения и подготовки Войск (Коллективных сил) Объединенного штаба ОДКБ.

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