Ротация местной вертикали, назначения в министерствах и интеграционных структурах. Подробности кадрового дня у Лукашенко
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 13 мая рассмотрел кадровые вопросы, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства назначил:
Плотникова Андрея Владимировича - судьей Экономического суда Содружества Независимых Государств.
Президент также дал согласие на назначение:
Дурнова Вячеслава Викторовича - заместителем председателя Витебского облисполкома (вопросы социальной сферы и идеологии),
Денгалева Геннадия Ивановича - заместителем председателя Могилевского облисполкома (вопросы строительства и ЖКХ),
Гришкевича Михаила Михайловича - председателем Пружанского райисполкома,
Пачко Александра Николаевича - председателем Кобринского райисполкома,
Савина Александра Ивановича - председателем Лунинецкого райисполкома,
Карповича Николая Николаевича - председателем Борисовского райисполкома,
Сосиновича Дмитрия Николаевича - председателем Стародорожского райисполкома,
Гоги Владимира Леонидовича - председателем Слуцкого райисполкома,
Огородникова Александра Сергеевича - первым заместителем министра промышленности,
Козлова Алексея Александровича - заместителем министра промышленности,
Федченко Сергея Александровича - первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия,
Шагойко Вадима Викторовича - заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия,
Емельяновой Нины Алексеевны - заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли,
Андрейчика Олега Евстафьевича - заместителем министра спорта и туризма,
Иващенко Ольги Георгиевны - заместителем начальника главного управления по обеспечению деятельности комиссий Парламентского Собрания Союза Беларуси и России,
Гоборова Дмитрия Дмитриевича - заместителем ответственного секретаря - начальником Аппарата Представительства Парламентского собрания Союза Беларуси и России в Республике Беларусь,
Пенина Владимира Петровича - заместителем начальника Аппарата Представительства Парламентского Собрания союза Беларуси и России в Республике Беларусь,
Ковалева Александра Александровича - старшим офицером-оператором группы (общего оперативного планирования) отдела оперативного планирования управления планирования применения Войск (Коллективных сил) ОДКБ центра планирования применения и подготовки Войск (Коллективных сил) Объединенного штаба ОДКБ.