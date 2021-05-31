Российские вузы увеличили количество бюджетных мест для белорусов

Российские вузы в три раза увеличили количество бесплатных мест для абитуриентов из Беларуси, сообщает Россотрудничество.

По данным федерального агентства, в этом году выделено 700 квот для бесплатного обучения белорусских граждан.

Чтобы поступить в российский университет на бюджетное обучение, нужно пройти отбор специальной комиссии. Представители вузов смотрят средний балл абитуриента, а также научные достижения. К примеру, учтут участие или же победу в республиканской или международной олимпиаде.

К слову, поступать на учебу в российские вузы белорусские граждане могут и самостоятельно. Для этого необходимо сдать ЕГЭ. Но с этого года признаются и результаты белорусского централизованного тестирования.

Сейчас в российских вузах обучается порядка 12 тысяч граждан Беларуси. Больше всего соотечественников учится в университетах Москвы и Санкт-Петербурга.