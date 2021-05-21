Росгидромет: в Беларуси и Молдове самая высокая скорость потепления среди стран СНГ

Скорость потепления климата в Беларуси составляет 0,63 градуса за десятилетие, в других странах Содружества этот процесс происходит медленнее, говорится в "Сводном ежегодном сообщении о состоянии и изменении климата на территориях государств - участников СНГ за 2020 год" Росгидромета.

"Быстрее всего теплеет в Беларуси (+0,63 градуса за десятилетие) и Молдове (+0,6 градуса за десятилетие). Самые высокие темпы потепления наблюдаются весной почти во всех государствах СНГ - более +0,5 градуса за десятилетие", - сказано в документе.

В докладе также отмечается, что в России за десять лет потеплело на 0,51 градуса, Армении - на 0,4, Казахстане - на 0,32, Кыргызстане - на 0,22, Таджикистане - на 0,16, Туркменистане - на 0,36 и в Узбекистане - на 0,32 градуса.