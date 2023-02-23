Рогожник: визит делегации Ирана в Беларусь заложит основу для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества
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Визит делегации Ирана в Беларусь заложит основу для дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества. Об этом заявил министр промышленности Беларуси Александр Рогожник во время встречи с заместителем министра промышленности, шахт и торговли Ирана Сейедом Мохаммадом Мусави, сообщили в пресс-службе Минпрома.
В переговорах также приняли участие руководители БЕЛАЗа, МТЗ, МАЗа и представители деловых кругов Ирана.
Стороны обменялись информацией о текущих двусторонних контактах, подвели итоги выполнения ранее достигнутых договоренностей.
В программе визита - посещение крупных промышленных предприятий страны. В этой связи министр промышленности Беларуси предложил иранской стороне сформировать пакет предложений для актуализации двусторонней повестки.
Сейед Мохаммад Мусави позитивно оценил итоги сотрудничества двух стран в минувшем году, отметив, что необходимо задействовать весь потенциал для наращивания взаимодействия.
По материалам belta.by.