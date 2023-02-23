Рогожник: визит делегации Ирана в Беларусь заложит основу для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества

Визит делегации Ирана в Беларусь заложит основу для дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества. Об этом заявил министр промышленности Беларуси Александр Рогожник во время встречи с заместителем министра промышленности, шахт и торговли Ирана Сейедом Мохаммадом Мусави, сообщили в пресс-службе Минпрома.

В переговорах также приняли участие руководители БЕЛАЗа, МТЗ, МАЗа и представители деловых кругов Ирана.

Стороны обменялись информацией о текущих двусторонних контактах, подвели итоги выполнения ранее достигнутых договоренностей.

В программе визита - посещение крупных промышленных предприятий страны. В этой связи министр промышленности Беларуси предложил иранской стороне сформировать пакет предложений для актуализации двусторонней повестки.

Сейед Мохаммад Мусави позитивно оценил итоги сотрудничества двух стран в минувшем году, отметив, что необходимо задействовать весь потенциал для наращивания взаимодействия.

По материалам belta.by.