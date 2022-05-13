«Родители хорошо воспринимают». Депутат об обсуждаемых поправках в Трудовой кодекс для многодетных

Родители хорошо воспринимают предложение расширить норму, касающуюся предоставления многодетным мамам одного свободного от работы дня в неделю, заявила журналистам председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Людмила Кананович, передает корреспондент БЕЛТА.

В настоящее время для многодетных мам установлен один оплачиваемый свободный от работы день в неделю для решения семейно-бытовых вопросов. По словам Людмилы Кананович, эта норма сейчас широко обсуждается. "Теперь мы говорим, что, может быть, этот один день разбить и (тем самым. - Прим. БЕЛТА) сократить на один час режим работы ежедневно. Очень хорошо воспринимается это родителями. У мамы появится возможность или позже спокойно отправить ребенка в школу, а потом спокойно работать, или чуть раньше освободиться", - сказала депутат, добавив, что это позволит успешно совмещать мамам свои воспитательные и трудовые функции.

Председатель Постоянной комиссии напомнила, что в Трудовом кодексе есть целая глава, посвященная дистанционной работе. "Мы хотим пойти дальше и говорим о таких новых формах, как гибкие формы занятости. Чтобы у мам, родителей была возможность, например, три дня работать в офисе, два дня - дистанционно", - пояснила Людмила Кананович.