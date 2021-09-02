Родителей, воспитывающих детей-инвалидов, приглашают принять участие в семинаре

С целью информирования семей, воспитывающих детей-инвалидов, о государственных льготах и гарантиях, об оказании социальных услуг на базе УСЗ «Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г.Бобруйска» организована работа постоянно действующего семинара для родителей. Первое заседание состоялось 25 августа.

Льготы и гарантии для семей, воспитывающих детей-инвалидов, предоставление государственной адресной социальной помощи, оказание услуг няни и «социальное такси» - основной перечень вопросов, прозвучавших на встрече в Центре.

Проведение семинаров запланировано каждую последнюю среду месяца в 16.00 на базе УСЗ «ТЦСОН Первомайского района г.Бобруйска» по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, 19. Предварительная запись по телефону 72-73-77.