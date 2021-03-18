Рижский мирный договор вызывал у белорусов чувство отчаяния и ощущения тотальной измены – Марзалюк

Рижский мирный договор вызывал у белорусов чувство отчаяния и ощущения тотальной измены, заявил председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей доктор исторических наук, профессор Игорь Марзалюк во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "К 100-летию заключения Рижского мирного договора (18 марта 1921 года)".

"Это событие, пожалуй, - одно из важнейших и знаковых для белорусской истории XX века. И без его контекста, без знания его фактов мы никогда не поймем отношение белорусов к 17 сентября 1939 года. Потому что 18 марта 1921 года произошло событие, которое у абсолютного большинства белорусской национальной интеллигенции, у белорусской политической элиты того времени вызывало чувство отчаяния и ощущение полной тотальной измены", - рассказал Игорь Марзалюк.

По его словам, Рижский мирный договор необходимо рассматривать в нескольких аспектах. "В те времена в Европе был такой анекдот про Польшу, что она самая большая страна в мире, потому что никто не знает, где заканчиваются ее границы. Хочу обратить внимание, что линия Керзона и позиция Британии были такими, что Польша не должна выходить за пределы этнографических границ. Потому что польские претензии на Западную Беларусь и Западную Украину странами Антанты воспринимались как имперские претензии, которые ничем не обоснованы, - отметил депутат. - Когда мы говорим про международно-правовой аспект, наши польские коллеги очень не любят две дефиниции, которые мы используем в нашей историографии. Первая: они утверждают, что польская оккупация Беларуси - это неправильная дефиниция, что ее нельзя использовать. Но напомню, что Антон Луцкевич, премьер-министр БНР, издал брошюру "Польская оккупация Беларуси".

Второй момент - легитимность Рижского мирного договора с точки зрения международного права. "Это очень важный аспект для современной белорусской политики, потому что, следуя из этого, будут разные оценки сентября 1939 года и той политики, которую проводил СССР в отношении Западной Беларуси и Западной Украины. Я только напомню один факт: Рижский мирный договор сразу не признала ни одна страна Антанты. Несколько лет не признавали. Этот договор воспринимался как серьезный только двумя сторонами, которые его заключили, - большевистской Россией и поляками", - добавил Игорь Марзалюк.