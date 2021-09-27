Республиканский пресс-тур по объектам ностальгического туризма Могилевской области (видео)

В Могилевской области прошел республиканский пресс-тур по объектам ностальгического туризма. Организаторами мероприятия выступили Министерство информации и Могилевский областной исполнительный комитет.

Представители республиканских, региональных СМИ и журналисты из столицы посетили ряд знаковых мест Приднепровского края. В усадьбе «Глухариный ток» (д.Осливка Белыничского района) прошла презентация туристических услуг лесного хозяйства. Программой также было запланировано ознакомление с экспозициями художественного музея имени В.К. Бялыницкого-Бирули в Белыничах.

Во время пешеходной экскурсии по Могилеву маршрут журналистов прошел от гостиницы «Губернская» до площади Славы, включая Могилевский государственный колледж искусств, площадь Звезд, кинотеатр «Родина», гимназию №3, кафедральный костел Святого Станислава, областной драматический театр. Далее группа направилась в Свято-Никольский женский монастырь.

Завершающим объектом посещения региона стало ОАО «Могилевхимволокно». Здесь СМИ рассказали про основные направления производственной деятельности предприятия, ознакомили с видами выпускаемой продукции, историей развития завода.

МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ