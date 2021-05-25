Республиканский “Последний звонок” пройдет в Бобруйске

Республиканский «Последний звонок» для учащихся 11 классов планируется провести в Бобруйске 27-28 мая. В прошлом году это мероприятие не состоялось, в связи с пандемией. Будут приглашены лучшие выпускники из всех регионов страны — от каждой области по 100 учащихся. Кроме того, в празднике смогут принять участие и выпускники всего Бобруйского региона.

В программе запланированы церемония возложения цветов на пл. Победы, торжественная линейка перед «Бобруйск-Ареной», где наградят в различных номинациях лучших выпускников: победителей международных и республиканских олимпиад, соревнований, турниров, творческих конкурсов, После торжественной линейки предполагаются концертная программа и дискотека. В республиканском празднике «Последний звонок» примут участие около 2 тыс. выпускников.