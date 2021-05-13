Республиканский «Последний звонок» для учащихся 11 классов планируется провести в Бобруйске 27-28 мая

В 2020/2021 учебном году в Могилевской области 9-ый класс окончат 9,9 тысячи человек. Одиннадцатиклассников меньше - 5,6 тысячи. Торжественные мероприятия, посвященные «Последнему звонку» для учащихся 9 и 11 классов, запланированы на 29 мая. А вот республиканский (для 11-классников) – запланировано провести 27-28 мая в Бобруйске. В прошлом году это мероприятие в Бобруйске не состоялось, в связи с пандемией.

- Выпускные вечера рекомендуется провести 10 июня, - отметили в Главном управлении по образованию Могилевского облисполкома. - В каком формате их проводить, решает каждое учреждение самостоятельно с учетом своих особенностей, специфики и мнения родителей (законных представителей) выпускников .

Однако, в связи с эпидемиологической ситуацией есть и общие правила, которых нужно придерживаться: соблюдение масочного режима и, по возможности, физическое дистанцирование. - Время, продолжительность и место проведения мероприятий определяет администрация учреждения образования совместно с родительским комитетом, по согласованию с местными исполнительными органами.

В каждом учреждении образования региона эпидемиологическая ситуация может складываться по-разному и меняться. Также у всех разные возможности, поэтому школы, гимназии и лицеи самостоятельно разрабатывают свои сценарии, красной нитью которых станет тема Года народного единства.

- К том уже в прошлом году отлично зарекомендовала себя практика проводить эти торжественные мероприятия на свежем воздухе, - резюмировали собеседники.