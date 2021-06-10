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Общество

Республиканский конкурс-пленэр мастеров резьбы по дереву будет проходить в Бобруйском районе

mogilevnews 126 0

Республиканский конкурс-пленэр мастеров резьбы по дереву будет проходить в Бобруйском районе

Конкурс-пленэр мастеров резьбы по дереву «Перевоплощение дерева - 2021» будет проходить 2-9 июля в Бобруйском районе. Он соберет свыше 30 участников, сообщили в «Беллесбумпроме».

Тема конкурса — «Купальская ночь». Работы мастеров будут оцениваться в двух номинациях. Первая  — «Садово-парковая скульптура (и/или скамейка)». По условиям конкурса изделие в этой номинации должно выполняться из древесины дуба. Высота заготовки, которую предоставят организаторы конкурса, будет от 150 см, диаметр от 40 см. Вторая номинация —  «Художественная резьба». Мастерам на выбор будет предоставлена древесина дуба или липы. Размер изделия — произвольный.

Выставка готовых работ и подведение итогов состоятся 9 июля. По словам организаторов, все работы мастеров конкурса впоследствии украсят парки и скверы белорусских городов.

Конкурс-пленэр проводит концерн «Беллесбумпром» совместно с Белорусским профсоюзом работников леса и природопользования на базе ОАО «ФанДОК» и при поддержке Бобруйской ассоциации промышленников и предпринимателей.

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