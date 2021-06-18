Республиканская акция МЧС прошла в лагере «Мечта»

Республиканская акция «Каникулы без дыма и огня» прошла в оздоровительном лагере «Мечта».

Долгожданными гостями для ребят всегда являются работники МЧС. В этом году спасатели и работники УП «Бобруйскгаз» приехали с интересным мероприятием - квест-игрой «ШИФР-112». В ней дети смогли посоревноваться между собой и проверить свои знание в вопросах безопасности. Ребята вспомнили, что нужно взять с собой в лес, что нельзя баловаться на водоемах, что потушить огонь можно не только водой, а еще номера экстренных служб 101, 102, 103 и 104.

На каждой из остановок по маршруту команды должны были выполнить задание: одеть боевую одежду спасателя за ограниченное время, правильно сложить пазлы, пройти полосу препятствий. Подарком за максимальную активность «Мечтателям» был летний освежающий дождь в исполнении спасателей.

В это же время в актовом зале лагеря для ребят был организован кинолекторий с любимыми героями мультфильма «Волшебная книга» по теме безопасности в летний период.