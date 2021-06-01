Республиканская акция «Каникулы без дыма и огня» проходит в Могилевской области

С июня по август в Могилевской области проходит республиканская акция «Каникулы без дыма и огня».Как сообщила старший инспектор областного управления МЧС Ольга Нехороших, ее цель - предупреждение чрезвычайных ситуаций, гибели и травматизма детей, а также проведение образовательно-воспитательной работы в области безопасности жизнедеятельности с подрастающим поколением.

Акция проходит в пришкольных и летних оздоровительных лагерях в период каникул.

- Программа насыщена и разножанрова: тематические квест-игры, спортландии, театрализованные представления, демонстрация обучающих видеофильмов, мультфильмов, проведение различных конкурсов и викторин, обсуждение тематических ситуационных задач, онлайн-квизы и онлайн мастер-классы. Кроме того, в рамках акции будет проводиться обучение работников и дежурного персонала детских оздоровительных и пришкольных лагерей правилам пожарной безопасности, - отметила Ольга Нехороших.