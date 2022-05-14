Ремонт, покраска, красота – продолжаем следить за работой ЖКХ в городе

После холодов у Бобруйска наблюдался «авитаминоз» – нехватка свежей краски, гладкого асфальта, цветочных ароматов. Зато сейчас каждый день горожане наблюдают за тем, как работники ЖКХ и Бобруйских тепловых сетей продолжают «лечить» дороги и дома, обновлять главные артерии города, по которым бежит вода в дома и квартиры. Но на эти необходимые «пилюли» требуется время, поэтому бобруйчанам следует проявить терпение. Те же, кто сегодня строит и обновляет, напоминают: не надо портить, изрисовывать и ломать красоту!