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Культура

Реконструкция сражения Отечественной войны 1812 года под Салтановкой. Участие принимали и бобруйчане

БЕЛТА 92 0

Реконструкция сражения Отечественной войны 1812 года под Салтановкой. Участие принимали и бобруйчане

Централизованная клубная система Могилевского района 3 сентября показала реконструкцию легендарного сражения Отечественной войны 1812 года под Салтановкой. В постановке приняли участие более 100 человек. Они воссоздали те события максимально реалистично: бой русской и французской армий прошел на берегу озера с пушками, конницей, сабельными поединками.

В сюжетную основу реконструкции легла история любви прекрасной барышни и бравого юноши из дворянского рода. С началом войны он отправился на службу в русские войска, она стала сестрой милосердия. Волей судьбы они встретились снова, но уже не на балу, а в суровых условиях военного времени. Красивая романтическая история, эффектная постановка и стилизованные костюмы не оставили равнодушными зрителей.

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