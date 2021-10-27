Рекомендации по профилактике COVID-19 в санаториях обновили в Беларуси

Минздрав совместно с Республиканским центром по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения актуализировал временные рекомендации по профилактике заноса и распространения COVID-19 в оздоровительных и санаторно-курортных организациях, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу министерства.

Временные рекомендации актуализированы с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Изменены подходы к приему иностранных граждан. Теперь при поступлении в санаторно-курортную либо оздоровительную организацию необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-исследования, выполненного не позднее 3-х суток до даты прибытия. Тем, кто предоставит оригинал либо бумажную копию документа о проведенной вакцинации против COVID-19, результат лабораторного обследования методом ПЦР предоставлять не нужно. В этом случае от момента завершения курса вакцинации против COVID-19 должно пройти не менее одного и не более 12 месяцев.

Граждане Беларуси, привитые против COVID-19, предоставляют сертификат о вакцинации либо другой медицинский документ, подтверждающий, что они сделали прививку против COVID-19. Возможно внесение сведений о вакцинации в выписку из медицинских документов, которая необходима для предоставления в санаторно-курортную организацию.

Также в рекомендациях предлагается обратить внимание на максимальное разобщение отдыхающих, вакцинацию работников против COVID-19, принятие дополнительных мер - при возникновении предпосылок эпидемиологического неблагополучия.