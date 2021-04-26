Рекомендации по поведению при встрече с дикими животными

В связи с началом активного посещения гражданами лесов, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь рекомендует ознакомиться с правилами поведения в лесу при возможной встрече с дикими животными.

Памятка поведения при встрече с дикими животными

ПОМНИТЕ: Перед походом в лес ознакомьтесь с правилами поведения в лесу при возможной встрече с дикими животными - нередко нападение животного на человека провоцирует сам человек.

Лес желательно посещать не в одиночку. Отправляясь в лес, скажите кому-то, куда именно вы идете и когда собираетесь вернуться, берите с собой средства связи и необходимые контакты.

В лесу необходимы соответствующие одежда и обувь, которая защитит от укусов ос, пчел, шершней, гадюки и др. (шуршащая одежда, головной убор, закрывающий волосы, высокие сапоги и т.п.)

Не пытайтесь подкрасться к животному! Встречу лучше предотвратить - шум от разговоров, смеха, пения, шарканья или топота ног, шелест от проводимой по растительности палки спугнет дикое животное. Важно внимательно смотреть под ноги и по сторонам, осматривать место для отдыха.

Если все же вы случайно встретите диких животных, дайте им возможность уйти!

Помните, что здоровое животное может напасть только для защиты себя или детенышей, от испуга/неожиданности или опасаясь возможной агрессии с вашей стороны.

Общие правила поведения при случайной встрече с диким животным

не убегайте от животного, не поворачивайтесь к нему спиной (!), а медленно отступайте пятясь, наблюдая за его поведением;

не смотрите прямо в глаза, но не упускайте из вида;

не паникуйте, не делайте резких движений, не размахивайте руками, не кричите. Нужно замереть и оценить ситуацию - состояние животного, его реакцию и окружающую обстановку;

никогда не подходите близко, не пытайтесь прикоснуться или погладить дикое животное, даже если это кажется безопасным! Это не так! Особенно, если животное само идет на контакт – это один из признаков опасного заболевания - бешенства!

ничего не бросайте в животных, не провоцируйте их;

не ловите диких зверей и не подходите к раненым животным;

держитесь подальше от детенышей млекопитающих;

В некоторых случаях можно попытаться воспользоваться известным «методом резкого увеличения собственного размера» - сделать так чтобы визуально вы казались больше чем есть на самом деле (взять в руки и поднять над собой длинную палку, распахнуть в стороны плащ/куртку и т.д.).

ВНИМАНИЕ! Если Вы обнаружили дикое животное, которое терпит бедственное положение или угрожает Вашей жизни и здоровью, незамедлительно сообщите об этом в оперативно-дежурную службу территориального органа внутренних дел или в дежурную службу районного отдела по чрезвычайным ситуациям.

Не пытайтесь самостоятельно оказать помощь животному. Вы подвергаете себя риску, животное может быть больно бешенством или иной заразной болезнью. Кроме того, раненое или больное животное испытывает сильнейший стресс. Своими действиями Вы можем усугубить ситуацию, принося дополнительное страдание животному. Доверьте эту работу специалистам.

Граждане, которые самовольно изъяли дикое животное, привлекаются к административной ответственности за нарушение требований законодательства об охране и использовании животного мира в соответствии с частью третьей статьи 16.23 кодекса Республики Беларусь об администравных правонарушениях (влечет наложение штрафа в размере до 20 базовых величин).

Заместитель начальника

Бобруйской горрайинспекции

природных ресурсов и охраны

окружающей среды

Игорь Солонович