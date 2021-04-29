Регистрация на ЦТ начнется 2 мая: в БГУ заявление можно подать онлайн

Регистрация абитуриентов для прохождения централизованного тестирования открывается 2 мая. Как сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белгосуниверситета, в БГУ она пройдет по адресу: пр.Независимости, 4 (холл 1-го этажа главного корпуса).

Регистрация продлится до 1 июня. В будние дни пункт регистрации будет работать с 9.00 до 19.00, а 2, 15 и 29 мая - с 9.00 до 18.00. Выходные дни - 8, 9, 10, 11, 16, 22, 23 и 30 мая.

Регистрация абитуриентов для прохождения ЦТ в резервный день осуществляется с 2 июля по 9 июля (3 июля - выходной).

Абитуриенты заполняют заявление на одном из государственных языков.

В нынешнем году в связи с эпидемиологической ситуацией заявление на участие в ЦТ можно подать одним из предложенных способов:

онлайн с помощью электронной формы на сайте Республиканского института контроля знаний (РИКЗ),

лично в одном из пунктов регистрации.

После подачи заявления или посредством заполнения формы в системе предварительной регистрации абитуриентам необходимо внести оплату за прием и оформление документов (кроме льготной категории граждан).

После внесения оплаты по предварительной записи абитуриент лично забирает в пункте регистрации пропуск для участия в ЦТ. Для этого ему необходимо лично предоставить паспорт (вид на жительство или удостоверение беженца) или справку, выдаваемую в случае утраты (хищения) документа, удостоверяющего личность.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (017) 209-54-06 и на сайте БГУ в разделе "Абитуриентам".