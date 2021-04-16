Регистрация на ЦТ начнется 2 мая

Регистрация на централизованное тестирование в этом году стартует 2 мая и завершится 1 июня. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

В Беларуси вступительная кампания 2021 года существенно не изменится. Она начинается с 16 июня.