Регистрация на ЦТ начнется 2 мая
БелТА 30 0
Регистрация на централизованное тестирование в этом году стартует 2 мая и завершится 1 июня. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.
В Беларуси вступительная кампания 2021 года существенно не изменится. Она начинается с 16 июня.
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