Региональный отбор на конкурсы «Славянского базара-2023» пройдет в Могилеве 22 ноября в ДК области.

В отборочном туре в детском музыкальном конкурсе могут участвовать юные белорусы в возрасте от 8 до 14 лет. В отборе на конкурс исполнителей эстрадной песни заявки принимаются от граждан не младше 18 лет и не старше 31 года. Все конкурсанты должны иметь опыт концертных выступлений и победы в международных или республиканских музыкальных конкурсах, фестивалях.

Исполнителям необходимо подготовить по две композиции: эстрадную песню белорусского автора на белорусском языке и эстрадную песню по выбору участника, наиболее ярко отражающую его исполнительское мастерство и артистические способности (для участников детского музыкального конкурса), а также эстрадную песню композитора славянской страны на одном из славянских языков и мировой хит (для участников конкурса исполнителей эстрадной песни).

Заявки и материалы для участия в региональных отборочных турах необходимо направить до 17 ноября на e-mailkdd@dko-mogilev.by (с пометкой в зависимости от возраста участников:«Отборочный тур конкурса «Витебск» (взрослые или дети)». Оригиналы иметь при себе или направить по адресу: 212002, г.Могилев, пр-т Пушкинский, 7, с пометкой «Конкурс Славянский базар 2023».

Начнутся отборочные туры: в 10 часов – детские прослушивания, в 14 часов - взрослые.

С Инструкцией о проведении отборочных туров на Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск» и Международный детский музыкальный конкурс «Витебск» можно ознакомиться на официальном сайте Министерства культуры РБ.

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