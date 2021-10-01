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Региональный фестиваль народного творчества и ремёсел «Глушанский хуторок» пройдет 2 октября

По информации Бобруйского райисполкома 23 0

Региональный фестиваль народного творчества и ремёсел «Глушанский хуторок» пройдет 2 октября

В субботу 2 октября в посёлке Глуша Бобруйского района, на базе Центра ремёсел, состоится региональный фестиваль народного творчества и ремёсел «Глушанский хуторок». В этом году данное мероприятие посвящено Году народного единства.

Праздник проводится с целью развития и популяризации народного творчества и декоративно-прикладного искусства среди населения, выявления перспективных исполнителей и мастеров, приобщения населения к традиционному творческому наследию.

Мероприятия в рамках фестиваля будут нацелены на разновозрастную аудиторию. В ходе праздника пройдет парад участников фестиваля, центральное место займёт площадка «Беларусь — страна единства, созидания и процветания», гала-концерт конкурса белорусской песни «Люблю тебя, Белая Русь!», конкурс театрализованной презентации местных обрядов «Вяртанне да вытокаў», культурно-развлекательный конкурс «Хозяйка Глушанского хуторка», конкурс-дегустация традиционных белорусских блюд «Пикник по-белорусски», конкурс игровых программ «Хуторские забавы», 2-й день пленера по керамике и гончарству. В ходе фестиваля будут организованы разновозрастные развлекательные программы, катание на лошадях и пони, работа фотозон, игровых и спортивных площадок, проведение мастер-классов. Коллективы художественного творчества нашего района и гостей фестиваля выступят с концертными программами.

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