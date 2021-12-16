Региональный цифровой форум «Государство. Бизнес. Граждане» принял Бобруйск

Форум #GBCregions («Государство.Бизнес.Граждане-регионы») прошел сегодня, 16 декабря, в Бобруйске. На нем обсудили развитие и перспективы цифрового будущего города на Березине.

Это мероприятие – продолжение регионального форума, который прошел 14 декабря в Могилеве. Выбор нынешнего места проведения обусловлен наличием в нашем городе 35 крупных и средних предприятий промышленности различных отраслей. Бобруйск, к слову, стал первым районным центром, который принял масштабный форум после областных городов.

Организаторами мероприятия выступили Национальный центр обмена трафиком, Национальный центр электронных услуг, а также Белорусские облачные технологии при поддержке Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, Могилевского облисполкома и Бобруйского горисполкома.

– Цифровая трансформация для Республики Беларусь сегодня выступает в качестве приоритетного способа развития страны, что отражено в государственной программе «Цифровое развитие Беларуси» на 2021-2025 год, – отметил в приветственном слове председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев. – Бобруйск стал первым районным центром, где проходит данный форум, и это не случайно, ведь мы активно внедряем новые технологии в работу, понимая, что в этом наше будущее. Уже сегодня в Бобруйске внедрены системы автоматизированного освещения города, передовыми технологиями охвачены тепловые пункты жилищного фонда, оплата проезда в общественном транспорте, не обошел процесс цифровизации и сферу медицины – электронные талоны, возможность удаленно получать исчерпывающую информацию. Все это нацелено на одну общую задачу – создание комфортных условий для жизни людей, эффективной работы бизнеса. Я уверен, что сегодняшний форум будет способствовать дальнейшему последовательному развитию процессов информатизации и цифровизации во всех сферах жизнедеятельности нашего общества.

На диалоговой площадке встретились руководители госорганов, представители местной власти, бизнеса и ведущих ІТ-компаний Беларуси. Спикеры подробно остановились на цифровых решениях в сфере промышленности – речь о передовых технологиях, крупных проектах, связанных с использование таких технологий, как 5G для обеспечения роботизированного и дистанционного управления техникой, цифровые двойники, промышленный интернет вещей и многие другие. Отдельным блоком выделили защиту персональных данных.

– С тем потенциалом, который сегодня имеет город, мы должны понимать, как защищать свои информационные порталы, в том числе цифровые данные, чтобы они не подвергались кибератакам. Мы должны учиться, и этот форум позволит нашим сотрудникам узнать много нового. Руководство предприятий должно понимать, что мы не стоим на месте, жизнь развивается, достаточно быстро идет цифровизация, – сказал Александр Студнев. – Я уверен, что все присутствующие почерпнут для себя много новой и полезной информации. Эта площадка позволит завести и полезные знакомства: с людьми можно будет общаться в дальнейшем, находить ответы на волнующие вопросы.

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