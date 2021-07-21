Региональные бренды презентовали ремесленники Бобруйска

Вслед за Лидой, Оршей, Кобрином и Мозырем в Бобруйске с 15 по 17 июля прошел культурно-спортивный фестиваль «Вытокі. Крок да Алiмпу», приуроченный к 30-летию Национального олимпийского комитета Беларуси. В заключительный день фестиваля центральным местом проведения праздника стала спортивная площадка около «Бобруйск-Арены», где в рамках мероприятия гости и жители города могли посетить выставку-продажу бобруйских мастеров декоративно-прикладного искусства.

Участниками выставки стали 38 ремесленников города Бобруйска. Их творчество было представлено весьма разнообразно, среди изделий можно было встретить текстильных кукол, украшения из меди и кожи, игрушки папье-маше, обереги и пояса. И конечно, не остались в стороне и народные направления декоративно-прикладного творчества: соломоплетение и народная вышивка.

Выставка-продажа в рамках фестиваля стала своего рода отсылкой к началу, к традициям, культуре, наследию, далекому прошлому наших предков, позволила узнать лучше свою культуру и традиции и помимо этого прикоснуться к ремесленному творчеству малой родины.