Речь Президента Лукашенко 9 Мая была знаковой. Политолог о значимости Дня Победы

Речь Президента Беларуси на церемонии возложения венков к монументу Победы 9 Мая была знаковой. Такое мнение в эфире "Альфа-радио" высказал политолог Александр Шпаковский, сообщает БЕЛТА со ссылкой на sb.by.

Александр Шпаковский отметил, что в нашей стране всегда по-особенному относились к Дню Победы. "В Беларуси всегда отношение к 9 Мая было трепетным. День Победы, как великий праздник белорусского народа, никогда не уйдет в тень ровно до тех пор, пока будут жить идеи Победы. Какие это идеи? Идеи равенства, добра, справедливости, мира, верности, независимости - за все это сражались наши предки. Пока мы будем нести в себе пламя идей Победы, этот праздник будет для нас актуален, и он будет одним из главных в календаре белорусского и других народов, предки которых внесли свой вклад в это значимое событие. Я рассчитываю на то, что нам удастся сохранять эту традицию максимально долго и с теми же трепетными чувствами на площади наших городов к памятнику Победы будут выходить правнуки и праправнуки героев ВОВ", - пояснил политолог.

Также он заметил, что речь Президента Беларуси на церемонии возложения венков к монументу Победы 9 Мая была знаковой, Александр Лукашенко безупречно расставил акценты.

"С одной стороны, белорусский лидер обращался к своему народу, а с другой стороны, он обращался вовне. Он хотел, чтобы его услышал западный мир, который в 1939 году уже зажег пожар войны на планете. Сейчас Запад идет той же дорожкой. Несмотря на то что в 2020 году со стороны украинского режима в адрес белорусских властей и граждан сыпалось много оскорблений, наш глава государства дипломатично высказывается касаемо властей Украины. Президент в своей речи грамотно расставил акценты. В Украине люди и военные дезориентированы, а верховодят там лица с абсолютно нацистской идеологией и мышлением. Украинских последователей используют как пушечное мясо. Президент обозначил, что Европе нацизм не нужен, его хотят направить на нас, чтобы разжигать противоречия в нашем славянском братстве", - отметил политолог.