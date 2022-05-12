Разыскиваются свидетели и очевидцы двух ДТП

Госавтоинспекцией УВД Бобруйского горисполкома устанавливаются свидетели и очевидцы дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 4 мая 2022 года около 18 часов 37 минут вблизи нерегулируемого пешеходного перехода около дома 44 по улице Интернациональной в городе Бобруйске, с участием автомобиля «Фольксваген Пассат» и пешехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходу были причинены телесные повреждения.

Также устанавливаются свидетели и очевидцы дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 7 мая 2022 года около 20 часов 50 минут на нерегулируемом пешеходном переходе около дома 27 «Б» по улице 50 лет ВЛКСМ в городе Бобруйске, с участием автомобиля «Опель Астра» и пешехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходу были причинены телесные повреждения.

Гражданам, которым известны обстоятельства данного происшествия, просьба позвонить по телефонам: 59-01-99 или 102.