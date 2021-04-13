Разыскивается 13-летний минчанин Антон Повколас, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Подросток 12 апреля около 18.00 ушел из школы в неизвестном направлении.

Приметы: на вид 13 лет, рост около 152 см, плотного телосложения, волосы светлые, глаза карие. Был одет в голубую куртку с черными вставками, синие брюки, темно-синие туфли, при себе имел сиреневый портфель.

Особая примета: заикается.

Если вам известно местонахождение подростка, просьба сообщить во Фрунзенское РУВД Минска по телефонам: 8 (017) 207-67-67, 8 (029) 391-97-90, 8 (025) 956-22-25 или 102.