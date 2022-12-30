Развитие экологического туризма Беларуси обсудили на заседании координационного совета

В онлайн-формате состоялось седьмое заседание координационного совета проекта международной технической помощи "Развитие экологического туризма для содействия зеленому переходу к инклюзивному и устойчивому росту", который реализуется Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды в партнерстве с программой развития ООН и при финансовой поддержке Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды.

В заседании под председательством национального координатора проекта, первого заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александра Корбута приняли участие представители Минприроды, ПРООН, посольства России в Беларуси, Министерства спорта и туризма, Министерства лесного хозяйства и четырех пилотных заказников проекта - "Озеры", "Освейский", "Налибокский" и "Красный Бор".

"В ходе мероприятия рассмотрены и одобрены основные результаты проекта в текущем году, утвержден годовой рабочий план проекта на будущий год, одобрены списки оборудования и материалов, приобретенных и переданных по проекту в 2022 году пилотным заказникам "Озеры", "Освейский" и "Налибокский", одобрены технические потребности пилотных заказников для развития экотуризма в 2023 году. Кроме того, российская сторона высоко оценила работу проекта и достигнутые по нему результаты этого года. Все участники заседания договорились продолжить активное взаимодействие и сотрудничество по проекту в следующем году", - отметили в пресс-службе Минприроды.