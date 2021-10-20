Разрушая стереотипы. В Бобруйске проходит месячник «Человек с белой тростью»

15 октября отмечался Международный день белой трости. Эта дата призвана привлечь внимание общественности к проблемам людей с инвалидностью по зрению и напомнить об их правах, возможностях и трудностях, с которыми им приходится сталкиваться каждый день.

Традиционно в Беларуси с 15 октября по 13 ноября проходит месячник «Человек с белой тростью». Ежегодно в этот период территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района особое внимание уделяет обследованиям материально-­бытового положения людей с инвалидностью по зрению, консультированию данной категории граждан по вопросам оказания услуг, проводится активное информирование населения о правилах взаимодействия с незрячими и слабовидящими людьми.

– Это нужно для того, чтобы дать знания горожанам об особенностях передвижения людей с инвалидностью по зрению, как разговаривать, оказать помощь в случае необходимости, не смутить человека, оказывая помощь, и понять, когда ее предложить, – подчеркивает Мария Капустина, заведующий отделением дневного пребывания для инвалидов и сопровождаемого проживания ТЦСОНа Первомайского района.

Территориальным центром социального обслуживания населения Первомайского района совместно с уполномоченным представителем Могилевской областной организации ОО «БелТИЗ» в Бобруйске Мариной Абазовик были запланированы семинар и тренинг на базе филиала унитарного предприятия «Светоприбор» ОО «БелТИЗ». В связи с подъемом заболеваемости было принято решение о подготовке специалистами Центра видеоконсультаций для людей с нарушением зрения по оказанию услуг по предоставлению средств реабилитации, а также бесплатной психологической помощи.

– Из-за длительного психологического напряжения, которое связано с резко изменившимися обстоятельствами жизни, люди сталкиваются со стрессами, депрессией. В связи с этим, в том числе от людей с нарушением зрения, поступают все чаще запросы на получение умений и знаний о том, как справляться со стрессом, какие существуют упражнения для расслабления, – говорит Мария Васильевна.

Материалы будут размещены на базе группы «Открытое сердце», действующей в социальной сети «Одноклассники» в течение 4 лет, https://ok.ru/zefirodpi (участниками группы являются посетители отделений дневного пребывания для инвалидов региона и волонтеры, жители города, специалис­ты, работающие с людьми с инвалидностью). И на ютуб-­каналах «Мы есть» – канал Марины Абазовик, а также «ZEFIR ОДПИ» – канал отделения дневного пребывания инвалидов и сопровож­даемого проживания ТЦСОНа Первомайского района Бобруйска.

Мы поговорили с основательницей ютуб-канала «Мы есть» Мариной Абазовик, которая не видит с 14 лет, и попросили рассказать о нем, а также узнали о положительном разрешении некоторых вопросов, касающихся незрячих людей нашего города, в рамках социально-­информационной кампании «Под крылом ­заботы».

– Марина, когда по­явился Ваш канал и какова его цель?

– Канал «Мы есть» появился в апреле этого года. Это социальный проект для людей с инвалидностью по зрению. Через свои ролики нам хочется за­явить о себе, о том, что мы есть, рассказать о нашей жизни без прикрас, об интересах, что у нас тоже есть свои радости и горести. Основная цель проекта – разрушение стереотипов. Ведь, что скрывать, в нашем обществе существует масса ложных представлений о том, как живут незрячие. Задача – показать, что незрячий – такой же человек, как и остальные, просто у него другие формы взаимодействия с миром. И имея свои способы восприятия реальности через тактильные ощущения, слух, обоняние, мы можем полноценно жить и приносить пользу обществу.

– Расскажите о контенте своего канала.

– Как правило, это ролики бытового характера. Я приглашаю подписчиков понаблюдать за мной: как занимаюсь стиркой, готовкой, уборкой вслепую. Иногда мы приглашаем интересных людей, различных экспертов, которые проводят мастер-классы, консультации. Например, бобруйский мыловар Наталья Будник проводила инструктаж по процессу изготовления мыла в домашних условиях. В рамках месячника «Человек с белой тростью» уже провели одну консультацию с практикующим незрячим психологом Еленой Кожиной. Планируем подготовить ряд таких роликов, где специалисты будут отвечать на вопросы наших подписчиков.

У нас также появилась руб­рика «Сказки у камина». По средам и субботам выходят ролики с озвучкой сказок современных авторов. Мы собрали группу незрячих и слабовидящих дикторов – в этом особенность рубрики. Это люди из Минска и России. Мы сотрудничаем удаленно. Еще в августе мы объявили конкурс, что ищем авторов сказок. Нам стали присылать профессиональные качественные материалы. Это люди, которые состоят в различных писательских объединениях. Очень активно отозвались краснодарские писатели. Хочется, конечно, почитать белорусских авторов. Мы прикладываем усилия, чтобы все сделать хорошо. Мы будем и дальше стараться придумывать различные интересные вещи, чтобы привлекать подписчиков.

– Кроме этого проекта, Вы участвуете еще в одной инициативе. Это социально-информационная кампания «Под крылом заботы», которая реализуется совместно с Бобруйским горисполкомом. Скажите, есть ли какие-то положительные сдвиги в решении наболевших вопросов незрячих и слабовидящих людей, которые не раз выносились на обсуждение?

– Да, конечно. Хочется отметить три момента. Первое – на улице Карла Маркса шла реконструкция остановки. Она не работала с прошлой осени. Ее наконец заасфальтировали, теперь там нет опасного спус­ка. Второе – на перекрестке К. Маркса и Орловского в сторону 29-й школы была разбитая проезжая часть. Дорогу отремонтировали. Это очень радует. Правда, осталось решить вопрос с тротуарами. И третье – в приложении для смартфонов «Bustime: Время Автобуса» не отображалось расписание маршрутного такси. Теперь оно там есть. То есть вопросы постепенно решаются. Это прекрасно.