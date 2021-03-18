Разговор о важном. В трудовом коллективе ЦБУ № 703 ОАО «АСБ Беларусбанк» в Бобруйске прошел Единый день информирования

С главной темой – «Ключевые аспекты VI Всебелорусского народного собрания» – перед сотрудниками Центра банковских услуг выступил председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев.

– Мне и всем делегатам, которые были участниками VI Всебелорусского народного собрания, повезло стать свидетелями важнейшего форума в жизни страны, – отметил после выступления Александр Викторович. – И нам сегодня значимо донести посыл Президента до граждан. Важно, что на собрании была дана оценка пятилетки: как сработала страна, и где нужно сделать работу над ошибками в будущую пятилетку. Но самое главное, о чем сказал Президент: во главе угла стоит человек. Человек, который создает блага для жизни своих семей, городов и сел, всей страны. И поэтому так значительно донести до руководителей предприятий, малого и среднего бизнеса, трудовым коллективам: сегодня все зависит от нас – от трудоспособности, уверенности в себе, и любви к стране.

Не менее важным на Едином дне информирования стало обсуждение темы Конституции Республики Беларусь и ее изменений. На VI Всебелорусском народном собрании Президент отметил, что новый проект будет готов в течение года и обсужден всенародно. Сейчас активно работают диалоговые площадки, на которых аккумулируются мнения и предложения граждан, которые будут учтены при внесении изменений. На эту тему с присутствующими пообщалась начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Бобруйского горисполкома Татьяна Горбачева.

Главный государственный санитарный врач г.Бобруйска и Бобруйского района Дмитрий Лайтер рассказал о вакцинации против COVID-19. Как пройти вакцинацию, какие есть противопоказания, как проходит процесс, какие побочные реакции могут возникнуть, нужно ли носить маску после прививки и придерживаться иных мер профилактики инфекции? Каждый из этих вопросов нашел подробный ответ. Но главный вывод: защита людей посредством вакцинации – самый перспективный способ достижения коллективного иммунитета против коронавирусной инфекции.

Обсудили и важные в преддверии весенних каникул темы профилактики потребления наркотиков и ответственности, наступающей за их незаконный оборот, безопасность детей во время отдыха от школьных занятий. Об этом рассказали начальник УВД Бобруйского горисполкома Андрей Говорако и начальник БГРОЧС Андрей Бабин.

Заместитель директора представительства Белгосстрах Артур Вавилов проинформировал о добровольном страховании квартир и индивидуальных жилых домов.