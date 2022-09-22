Разбираемся что такое возвратный лизинг?

Вопрос: Нужны деньги, но брать кредит в банке не хочу: не устраивают проценты. Мне предложили оформить мой автомобиль в возвратный лизинг. Расскажите, что это такое, чем я рискую, заключая такой договор?

Особенность возвратного лизинга в том, что, в отличие от обычной сделки лизинга, в которой участвуют три стороны (продавец, лизингодатель и лизингополучатель), участниками сделки являются только гражданин, который продает свое имущество (и впоследствии арендует его), и лизинговая компания. Еще одной особенностью заключения договора с гражданином является то, что предметом возвратного лизинга в данном случае может быть только транспортное средство, квартира либо одноквартирный жилой дом (подп. 1-8.1 п. 1 Указа Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2014 г. №99 «О вопросах регулирования лизинговой деятельности»).

Механизм оформления возвратного лизинга следующий: между гражданином и лизинговой компанией заключается договор лизинга, по которому лизинговая компания приобретает путем заключения договора ­купли-продажи автомобиль гражданина, а тот получает за это денежные средства. После оплаты стоимости имущества лизинговая компания передает его бывшему продавцу. Как правило, этот момент весьма условен, поскольку фактически автомобиль остается у бывшего продавца, и он продолжает им пользоваться. Фактически у отданного в возвратный лизинг автомобиля лишь временно меняется собственник, поскольку после выплаты всех платежей имущество снова вернется в собственность бывшего продавца.

Такой механизм позволяет как получить нужную сумму денег без начисления на нее дополнительных процентов, так и сохранить за собой в пользовании имущество. К преимуществам возвратного лизинга можно также отнести индивидуальный подход к определению внесения лизинговых платежей.

Однако стоит помнить о том, что в случае существенного нарушения условий договора (к примеру, неуплаты лизинговых платежей двух и более раз подряд, использования имущества не по назначению либо в случае существенного ухудшения имущества) такой договор может быть расторгнут судом (ст. 590 Гражданского кодекса Республики Беларусь). Имущество в данном случае останется у лизинговой компании.

Ян Клюев, специалист по правовой работе

Могилевской областной нотариальной палаты.