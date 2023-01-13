«Раз в крещенский вечерок» – под таким названием прошли крещенские посиделки в этномастерской Центра досуга и творчества. Инициатором проведения мероприятия стала руководитель студии декоративно-прикладного искусства «Майстрыха.by» Гульнара Кенеспаевна.

Программа мероприятия была разнообразной, благодаря творческому подходу, помощи работников центра и любимым гостям, учащимся 6 «В» класса и учителю английского языка ГУО «Гимназия №2.г.Бобруйска» Никулиной Лолиты Сергеевны. Современная молодёжь веселится в клубах и на вечеринках, и уже про традиции прошлого знают мало. А в прошлые времена молодые люди собирались на посиделки(вече́ры), приглашали музыкантов, готовили угощения. Девчонки гадали и играли в разные игры. Поэтому в этномастерской совместно попробовали воссоздать народную вечеринку.

Ребятам рассказали об происхождении этого праздника, об его значении и традициях. Ведущие посиделок не обошли стороной и народные обряды. Одним из главных действий на празднике был обряд с рушником. На нем участники высказали озорные пожелания «Коляде», в ответ получив угощения. А ещё на святках всегда гадали. Гульнара Кенеспаевна рассказывала детям про гадания, в которых участвовала со своими подругами в юности. Современный подход к гаданию показала режиссер центра Хамдамова Яна. Это были разные предметы и даже мобильные звонки. Креативно подошла к гаданию гостья Никулина Лолита Сергеевна. Ее чудодейственные предметы были в заветном сундучке. Присутствующие доставали их и узнавали, что ждёт их в Новом году. На радость всем ,предметы сулили только хорошие события. Кроме того, ребята станцевали великолепный танец с лентами, который ярко и красочно вписался в праздник. Всех участников развеселила «Зимняя зарисовка» в исполнении Стрельчени Алины и Хамдамовой Яны. Ну и как же без песен! В исполнении вокальной группы «Истоки» прозвучали любимые рождественские песни. Завершилась посиделка чаепитием и задорным танцем.

Режиссер УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска»