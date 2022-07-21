Ратмир Грищенко сдал ЦТ по французскому на 100 баллов, чтобы уверенно преподавать и вести научную деятельность

Ратмир Грищенко – уже третьекурсник факультета романских языков МГЛУ. По словам студента, он в линг­вистическом раю, где все по душе. У него сертификат с максимальной оценкой по французскому языку. Ранее бобруйского отличника можно было встретить на страницах нашей газеты в качестве участника конкурса «Мистер школа». В 2019 он завоевал титул «Мистер дружба». И сегодня звание по-прежнему ему к лицу:

– Во время учебы у меня появились друзья из Франции. Они и в этом году приезжали погостить, – рассказывает Ратмир. – Я провожу для них экскурсии, вместе обедаем, общаемся на французском. Это уникальная возможность практиковать свои навыки с носителями языка.

Ратмир владеет французским и английским, великолепно сдает сессии (средний балл – 9,9), занимается научной деятельностью, получает президентскую стипендию, планирует стать преподавателем:

– Хотелось бы преподавать французский в высшем учебном заведении. Когда поступал, сдавал ЦТ в районе 90 баллов, до ста не дотянул. Сейчас я понимаю, что для работы с абитуриентами и студентами мне надо было еще раз протестировать свои знания. Я также планирую создать свой сборник по подготовке к ЦТ.

Напомним статистику по республике. Централизованное тестирование по всемирной истории (новейшее время) на 100 баллов написали 10 абитуриентов, по физике – 17, по химии – 18, по иностранному языку – 47, по биологии – 39, по математике – 105, по обществоведению – 4, по русскому языку – 43, по белорусскому – 67. По географии высшей отметки не достиг ни один абитуриент.

Сообщается, что в целом испытания прошли в штатном режиме. «За нарушения из аудиторий были удалены 10 абитуриентов (6 – за использование мобильных телефонов, 3 – шпаргалок, 1 – калькулятора). По состоянию здоровья не смогли завершить испытания 18 человек, они получили возможность пересдать предмет в один из резервных дней», – отметили в Комитете госконтроля.

Сертификаты основного этапа ЦТ абитуриенты начали получать с 14 июля. Те, кто проходил испытания в резервные дни, будут их забирать с 21 июля. Участник ЦТ может получить сертификат в пункте, где проходил испытание. При себе необходимо иметь документ, ­удостоверяющий личность, документ об образовании (аттестат об общем среднем образовании, или диплом о профессионально-техническом образовании, или диплом о среднем специальном образовании) и пропуск с отметкой «Тестирование прошел». Последний при этом изымается.

Сейчас специалисты Комитета контролируют процесс зачисления абитуриентов в вузы, который завершится в большинстве университетов 24 июля, а в силовых и сельскохозяйственных – 26 июля.

Читайте также: Стобалльники Бобруйска поделились впечатлениями от успеха

Анастасия Кастрица, фото из архива героя