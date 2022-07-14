Стобалльники Бобруйска поделились впечатлениями от успеха

Волнение, упорство, труд и, несомненно, доля везения. Первые отличники этого сезона в Бобруйске рассказали о том, сколько готовились, как не верили цифрам и что теперь делать с заветными сертификатами.

Мария Логинова училась в школе №34, окончила ее с золотой медалью. Она – гордость преподавателей и родителей. Участвовала в олимпиадах по химии и биологии, возвращалась с дипломами.

– На первом ЦТ по русскому языку я разволновалась. Думаю, поэтому и результат был не очень, – рассказывает Мария. – Зато когда я расслабилась и просто выполняла задания с хорошим настроением, получилось добиться лучших результатов. Так, по химии у меня 95 баллов, по биологии – заветные 100. Готовилась с десятого класса. В биологии затруднения возникли только по вопросам, которые касались видового разнообразия, а так ничего сложного не было. Я благодарна родителям, Екатерине Александровне, Людмиле Игоревне, моим преподавателям, репетиторам. Родители меня успокаивали: даже если что-то пойдет не так, выход будет найден. Сейчас я планирую поступать в Белорусский государственный медицинский университет на фармаколога.

– А что привлекает в биологии?

– Мне нравится изучать строение человека, растений. Нравятся расчетные задачи – генетика.

Полина Смирикова – выпускница первой гимназии. И она смеется, когда ее просят сказать что-то по-французски: «Это самый популярный вопрос, который мне задают». Девушка – золотая медалистка. ЦТ по французскому языку ей удалось сдать на высший балл. Еще она заработала 82 балла по русскому языку и 86 – по истории Беларуси.

– Я даже не поверила, когда мне пришло СМС от РИКЗ о том, что у меня 100 баллов. Родители подтвердили, успокоили, похвалили. У меня тряслись и руки, и ноги от такой новости. К ЦТ я готовилась, можно сказать, с 5-го по 11-й класс. Этот язык мне дается легче, чем, скажем, английский.

– А в Париже мечтаешь побывать?

– Я уже ездила с родителями в «Диснейленд». Очень понравилось. Это незабываемо, хоть и было мне лет 5-6. Мне нравятся и французская культура, и язык.

– Куда планируешь поступать, какую профессию выбрать?

– В МГУ на факультет международных коммуникаций буду подавать документы. Моя специальность будет «Переводчик-референт». Еще я бы хотела жизнь связать в какой-то степени с IT-сферой.

Анастасия Федорова, выпускница третьей гимназии, на 100 баллов по истории не рассчитывала:

– Думала, баллов 80 наберу. Когда тренировалась, результаты были ниже. Историей я заинтересовалась благодаря учителю Ивану Эдуардовичу. Участвовала в олимпиадах. Не без репетитора, конечно, удалось достичь таких высот. Поступать теперь планирую на исторический факультет БГУ (регионоведение). Историю Беларуси сдала на 99 баллов, белорусский язык – на 90.

Долгосрочных планов у Анастасии нет. Она готовилась изначально сдавать ЦТ по другим предметам, но потом поняла, что стоит попробовать то, что действительно хорошо получается. Согласитесь, результат вышел на все сто.

Напомним статистику по республике. Централизованное тестирование по всемирной истории (новейшее время) на 100 баллов написали 10 абитуриентов, по физике – 17, по химии – 18, по иностранному языку – 47, по биологии – 39, по математике – 105, по обществоведению – 4, по русскому языку – 43, по белорусскому – 67. По географии высшей отметки не достиг ни один абитуриент.

Сертификаты основного этапа ЦТ абитуриенты начали получать с 14 июля. Те, кто проходил испытания в резервные дни, будут их забирать с 21 июля. Участник ЦТ может получить сертификат в пункте, где проходил испытание. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документ об образовании (аттестат об общем среднем образовании, или диплом о профессионально-техническом образовании, или диплом о среднем специальном образовании) и пропуск с отметкой «Тестирование прошел». Последний при этом изымается.

Анастасия Кастрица, фото автора