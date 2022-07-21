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Рассылка извещений на уплату физлицами транспортного, земельного и налога на недвижимость начата в Могилевской области

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Рассылка извещений на уплату физлицами транспортного, земельного и налога на недвижимость начата в Могилевской области

Налоговыми органами начата работа по направлению извещений на уплату физическими лицами транспортного налога, земельного налога и налога на недвижимость. Об этом сообщили в пресс-центре инспекции МНС Республики Беларусь по Могилевской области.

При наличии вопросов по предъявленным к уплате суммам налогов на недвижимость и земельному можно обратиться в налоговый орган по месту расположения объекта недвижимости или земельного участка, а при необходимости разъяснений по уплате транспортного налоги - в налоговый орган по месту жительства (месту регистрации).

Информация о контактных телефонах налоговых органов размещена на официальном сайте Министерства по налогам и сборам, по соответствующей ссылке.

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