Расширены права уполномоченных главы государства в областях и Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 ноября подписал указ №444, которым скорректированы указы от 25 августа 2017 года №305 "Об уполномоченных представителях главы государства" и от 28 марта 2019 года №125 "О представителях государства". Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Президента.

В соответствии с документом уполномоченные представители главы государства в областях и городе Минске наделены дополнительными правами, а именно: присутствовать на заседаниях органов управления градообразующих и системообразующих хозяйственных обществ, вносить предложения по вопросам, рассматриваемым на этих заседаниях, давать оценку деятельности указанных организаций на основе анализа эффективности их работы. Определение перечня таких организаций возложено на правительство.

Указ направлен на усиление роли уполномоченных представителей главы государства в областях и городе Минске в выработке предложений по эффективному функционированию предприятий, во многом определяющих комплексное развитие регионов.