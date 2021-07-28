Расписание и результаты финалов Олимпиады в Токио

В программу Олимпиады в Токио входят 33 вида спорта, объединяющие 50 дисциплин. На Играх разыгрывается 339 комплектов медалей (на 33 больше, чем на летней Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро). Полное расписание финалов Олимпиады в Японии - в материале ТАСС.

24 июля

25 июля

26 июля

27 июля

28 июля

29 июля

Академическая гребля. Мужчины. Двойка парная. Финал A - 03:18 мск

Академическая гребля. Женщины. Двойка парная. Финал А - 03:30 мск

Академическая гребля. Мужчины - легкий вес. Двойка парная. Финал А - 03:50 мск

Академическая гребля. Женщины - легкий вес. Двойка парная. Финал А - 04:10 мск

Плавание. Мужчины. 800 м вольный стиль. Финал - 04:30 мск

Плавание. Мужчины. 200 м брасс. Финал - 04:40 мск

Плавание. Женщины. 200 м баттерфляй. Финал - 05:20 мск

Плавание. Мужчины. 100 м вольный стиль. Финал - 05:25

Плавание. Женщины. Эстафета 4х200 м вольный стиль. Финал - 06:05 мск

Стрельба. Женщины. Трап. Финал - 07:00 мск

Стрельба. Мужчины. Трап. Финал - 09:00 мск

Гребной слалом. Женщины. Каноэ-одиночка. Финал - 09:30 мск

Дзюдо. Женщины. До 78 кг. Финал - 12:25 мск

Дзюдо. Мужчины. До 100 кг. Финал - 12:50 мск

Фехтование. Женщины. Командная рапира. Финал - 13:45 мск

Спортивная гимнастика. Женщины. Индивидуальное многоборье. Финал - 13:50 мск

Настольный теннис. Женщины. Одиночный разряд. Финал - 15:00 мск

30 июля

Академическая гребля. Женщины. Одиночка. Финал А - 03:33 мск

Академическая гребля. Мужчины. Одиночка. Финал A - 03:45 мск

Велоспорт. BMX. Мужчины. Финал - 04:00 мск

Велоспорт. BMX. Женщины. Финал - 04:00 мск

Академическая гребля. Женщины. Восьмёрка. Финал А - 04:05 мск

Академическая гребля. Мужчины. Восьмёрка. Финал A - 04:25 мск

Плавание. Женщины. 200 м брасс. Финал - 04:40 мск

Плавание. Мужчины. 200 м на спине. Финал - 04:50 мск

Плавание. Женщины. 100 м вольный стиль. Финал - 05:00 мск

Плавание. Мужчины. 200 м комплекс. Финал - 05:15 мск

Стрельба. Женщины. Пистолет, 25 м. Финал - 06:00 мск

Теннис. Мужчины. Парный разряд. Финал - 06:00 мск

Прыжки на батуте. Женщины. Финал - 08:30 мск

Стрельба из лука. Женщины. Индивидуальное первенство. Финал - 08:45 мск

Бадминтон. Микст. Финал - 09:30 мск

Гребной слалом. Мужчины. Байдарка-одиночка. Финал - 09:30 мск

Дзюдо. Женщины. Свыше 78 кг. Финал - 12:25 мск

Дзюдо. Мужчины. Свыше 100 кг. Финал - 13:00 мск

Легкая атлетика. Мужчины. 10000 м. Финал - 13:00 мск

Фехтование. Мужчины. Командная шпага. Финал - 13:30 мск

Настольный теннис. Мужчины. Одиночный разряд. Финал - 15:00 мск

31 июля

Триатлон. Смешанная эстафета - 01:30 мск

Плавание. Мужчины. 100 м баттерфляй. Финал - 04:30 мск

Плавание. Женщины. 200 м на спине. Финал - 04:40 мск

Плавание. Женщины. 800 м вольный стиль. Финал - 04:50 мск

Плавание. Микст. Комбинированная эстафета 4х100 м. Финал - 05:40 мск

Стрельба. Трап. Микст. Финал - 06:00 мск

Теннис. Женщины. Одиночный разряд. Финал - 06:00 мск

Прыжки на батуте. Мужчины. Финал - 08:30 мск

Стрельба. Женщины. Винтовка с трёх позиций, 50 м. Финал - 08:30 мск

Стрельба из лука. Мужчины. Индивидуальное первенство. Финал - 08:45 мск

Парусный спорт. Женщины. RS-X. Финальная гонка - 09:30 мск

Тяжелая атлетика. Мужчины. До 81 кг. Группа А - 09:50 мск

Парусный спорт. Мужчины. RS-X. Финальная гонка - 10:00 мск

Бадминтон. Мужчины. Парный разряд. Финал - 12:00 мск

Регби-7. Женщины. Финал. - 12:00 мск

Дзюдо. Командный микст. Финал - 13:00 мск

Легкая атлетика. Мужчины. Метание диска. Финал - 13:00 мск

Легкая атлетика. Женщины. 100 м. Финал - 13:00 мск

Легкая атлетика. Микст. Эстафета 4x400 м. Финал - 13:00 мск

Фехтование. Женщины. Командная сабля. Финал - 13:30 мск

Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 96 кг. Группа А - 13:50 мск

1 августа

Гольф. Мужчины. Финальный раунд - 01:30 мск

Легкая атлетика. Женщины. Толкание ядра. Финал - 03:10 мск

Велоспорт. BMX Фристайл. Женщины. Финал - 04:10 мск

Велоспорт. BMX Фристайл. Мужчины. Финал - 04:10 мск

Плавание. Мужчины. 50 м вольный стиль. Финал - 04:30 мск

Плавание. Женщины. 50 м вольный стиль. Финал - 04:40 мск

Плавание. Мужчины. 1500 м вольный стиль. Финал - 04:45 мск

Плавание. Женщины. Комбинированная эстафета 4х100 м. Финал - 05:30 мск

Плавание. Мужчины. Комбинированная эстафета 4х100 м. Финал - 05:40 мск

Теннис. Мужчины. Одиночный разряд. Финал - 06:00 мск

Теннис. Женщины. Парный разряд. Финал - 06:00 мск

Теннис. Микст. Финал - 06:00 мск

Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. Финал - 09:00 мск

Парусный спорт. Женщины. Лазер Радиал. Финальная гонка - 09:30 мск

Парусный спорт. Мужчины. Лазер. Финальная гонка - 10:00 мск

Спортивная гимнастика. Мужчины. Вольные упражнения. Финал - 11:00 мск

Спортивная гимнастика. Женщины. Опорный прыжок. Финал - 11:45 мск

Спортивная гимнастика. Мужчины. Конь. Финал - 12:30 мск

Легкая атлетика. Мужчины. Прыжки в высоту. Финал - 13:00

Легкая атлетика. Мужчины. 100 м. Финал - 13:00 мск

Легкая атлетика. Женщины. Тройной прыжок. Финал - 13:00 мск

Спортивная гимнастика. Женщины. Разновысокие брусья. Финал - 13:15 мск

Фехтование. Мужчины. Командная рапира. Финал - 13:45 мск

Тяжелая атлетика. Женщины. До 76 кг. Группа А - 13:50 мск

2 августа

Легкая атлетика. Женщины. 100 м с барьерами. Финал - 03:00 мск

Легкая атлетика. Мужчины. Прыжки в длину. Финал. - 03:00 мск

Бадминтон. Женщины. Парный разряд. Финал. - 07:00 мск

Стрельба. Мужчины. Скоростной пистолет, 25 м. Финал - 07:30 мск

Стрельба. Мужчины. Винтовка с трех позиций, 50 м. Финал - 09:00 мск

Парусный спорт. Женщины. 49-й. Финальная гонка - 09:30 мск

Тяжелая атлетика. Женщины. До 87 кг. Группа А - 09:50 мск

Парусный спорт. Мужчины. 49-й. Финальная гонка - 10:00 мск

Конный спорт. Троеборье. Индивидуальное первенство. Конкур. Финал - 11:00 мск

Конный спорт. Троеборье. Командное первенство. Конкур. Финал - 11:00 мск

Спортивная гимнастика. Мужчины. Кольца. Финал - 11:00 мск

Спортивная гимнастика. Женщины. Вольные упражнения. Финал - 11:45 мск

Велоспорт. Трек. Женщины. Командный спринт. Финал - 12:00 мск

Спортивная гимнастика. Мужчины. Опорный прыжок. Финал - 12:30 мск

Легкая атлетика. Мужчины. 3000 м стипль-чез. Финал - 13:00 мск

Легкая атлетика. Женщины. Метание диска. Финал - 13:00 мск

Легкая атлетика. Женщины. 5000 м. Финал - 13:00 мск

Греко-римская борьба. Мужчины. До 60 кг. Финал - 13:35 мск

Тяжелая атлетика. Женщины. Свыше 87 кг. Группа А - 13:50 мск

Бадминтон. Мужчины. Одиночный разряд. Финал. - 14:00 мск

Греко-римская борьба. Мужчины. До 130 кг. Финал - 14:15 мск

Вольная борьба. Женщины. До 76 кг. Финал - 15:15 мск

3 августа

Легкая атлетика. Мужчины. 400 м с барьерами. Финал - 03:00 мск

Легкая атлетика. Женщины. Прыжки в длину. Финал - 03:00 мск

Бокс. Женщины. До 57 кг. Финал. - 05:00 мск

Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-одиночка. 200 м. Финал - 05:30 мск

Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-двойка. 1000 м. Финал - 06:00 мск

Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-одиночка. 1000 м. Финал - 06:30 мск

Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-двойка. 500 м. Финал - 07:00 мск

Парусный спорт. Мужчины. 470. Финальная гонка - 08:30 мск

Парусный спорт. Микст. Накра 17. Финальная гонка - 09:00 мск

Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал - 09:00 мск

Бокс. Мужчины. До 69 кг. Финал - 11:00 мск

Спортивная гимнастика. Мужчины. Параллельные брусья. Финал - 11:00 мск

Велоспорт. Трек. Женщины. Командная гонка преследования. Финал - 11:05 мск

Велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт. Финал - 11:35 мск

Спортивная гимнастика. Женщины. Бревно. Финал - 11:45 мск

Спортивная гимнастика. Мужчины. Перекладина. Финал - 12:30 мск

Легкая атлетика. Женщины. 800 м. Финал - 13:00 мск

Легкая атлетика. Мужчины. Прыжки с шестом. Финал - 13:00 мск

Легкая атлетика. Женщины. Метание молота. Финал - 13:00 мск

Легкая атлетика. Женщины. 200 м. Финал - 13:00 мск

Греко-римская борьба. Мужчины. До 77 кг. Финал - 13:35 мск

Тяжелая атлетика. Мужчины. До 109 кг. Группа А - 13:50 мск

Греко-римская борьба. Мужчины. До 97 кг. Финал - 14:15 мск

Вольная борьба. Женщины. До 68 кг. Финал - 15:15 мск

4 августа

Плавание. Женщины. Открытая вода 10 км - 00:30 мск

Легкая атлетика. Женщины. 400 м с барьерами. Финал - 03:00 мск

Скейтбординг. Женщины. Парк. Финал - 05:00 мск

Бокс. Мужчины. До 81 кг. Финал - 08:00 мск

Парусный спорт. Женщины. 470. Финальная гонка - 08:30 мск

Парусный спорт. Мужчины. 470. Финальная гонка - 09:00 мск

Велоспорт. Трек. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал - 11:45 мск

Легкая атлетика. Женщины. 3000 м стипль-чез. Финал - 12:30 мск

Легкая атлетика. Мужчины. 800 м. Финал - 12:30 мск

Легкая атлетика. Мужчины. Метание молота. Финал - 12:30 мск

Легкая атлетика. Мужчины. 200 м. Финал - 12:30 мск

Конный спорт. Конкур. Индивидуальное первенство. Финал - 13:00 мск

Синхронное плавание. Дуэты. Финал - 13:30 мск

Греко-римская борьба. Мужчины. До 67 кг. Финал - 13:35 мск

Тяжелая атлетика. Мужчины. Свыше 109 кг. Группа А - 13:50 мск

Греко-римская борьба. Мужчины. До 87 кг. Финал - 14:15 мск

Вольная борьба. Женщины. До 62 кг. Финал - 15:15 мск

5 августа

Плавание. Мужчины. Открытая вода 10 км - 00:30 мск

Легкая атлетика. Мужчины. Тройной прыжок. Финал - 03:00 мск

Легкая атлетика. Мужчины. Толкание ядра. Финал - 03:00 мск

Легкая атлетика. Мужчины. 110 м с барьерами. Финал - 03:00 мск

Скейтбординг. Мужчины. Парк. Финал - 05:00 мск

Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-одиночка. 200 м. Финал - 05:30 мск

Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Каноэ-одиночка. 200 м. Финал - 06:00 мск

Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-одиночка. 500 м. Финал - 06:30 мск

Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-двойка. 1000 м. Финал - 07:00 мск

Бокс. Мужчины. До 57 кг. Финал - 08:00 мск

Прыжки в воду. Женщины. Вышка 10 м. Финал - 09:00 мск

Легкая атлетика. Мужчины. Ходьба 20 км - 10:30 мск

Скалолазание. Мужчины. Финал - 11:30 мск

Велоспорт. Трек. Женщины. Кейрин. Финал - 11:45 мск

Велоспорт. Трек. Мужчины. Омниум. Гонка по очкам. Финал - 11:55 мск

Легкая атлетика. Женщины. Прыжки с шестом. Финал - 13:00 мск

Легкая атлетика. Мужчины. 400 м. Финал - 13:00 мск

Легкая атлетика. Десятиборье. 1500 м - 13:00 мск

Легкая атлетика. Семиборье. 800 м - 13:00 мск

Хоккей на траве. Мужчины. Финал -13:00 мск

Карате. Женщины. Ката. Финал - 13:15 мск

Настольный теннис. Женщины. Командный разряд. Финал - 13:30 мск

Вольная борьба. Мужчины. До 57 кг. Финал - 13:35 мск

Карате. Мужчины. Кумитэ. До 67 кг. Финал - 14:00 мск

Вольная борьба. Мужчины. До 86 кг. Финал - 14:15 мск

Карате. Женщины. Кумитэ. До 55 кг. Финал - 14:15 мск

Вольная борьба. Женщины. До 57 кг. Финал - 15:15 мск

Легкая атлетика. Мужчины. Ходьба 50 км - 23:30 мск

6 августа

Пляжный волейбол. Женщины. Финал - 05:00 мск

Футбол. Женщины. Финал - 05:00 мск

Бокс. Мужчины. До 91 кг. Финал - 08:00 мск

Легкая атлетика. Женщины. Ходьба 20 км - 10:30 мск

Велоспорт. Трек. Женщины. Мэдисон. Финал - 11:15 мск

Скалолазание. Женщины. Финал - 11:30 мск

Велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт. Финал - 12:00 мск

Современное пятиборье. Женщины. Бег + стрельба - 13:00 мск

Хоккей на траве. Женщины. Финал - 13:00 мск

Карате. Мужчины. Ката. Финал - 13:15 мск

Настольный теннис. Мужчины. Командный разряд. Финал - 13:30 мск

Вольная борьба. Мужчины. До 74 кг. Финал - 13:35 мск

Легкая атлетика. Мужчины. 5000 м. Финал - 13:50 мск

Легкая атлетика. Женщины. 400 м. Финал - 13:50 мск

Легкая атлетика. Женщины. 1500 м. Финал - 13:50 мск

Легкая атлетика. Женщины. Метание копья. Финал - 13:50 мск

Легкая атлетика. Женщины. Эстафета 4x100 м. Финал - 13:50 мск

Легкая атлетика. Мужчины. Эстафета 4x100 м. Финал - 13:50 мск

Карате. Женщины. Кумитэ. До 61 кг. Финал - 14:00 мск

Вольная борьба. Мужчины. До 125 кг. Финал - 14:15 мск

Карате. Мужчины. Кумитэ. До 75 кг. Финал - 14:15 мск

Вольная борьбая Женщины. До 53 кг. Финал - 15:15 мск

7 августа

Легкая атлетика. Женщины. Марафон - 01:00 мск

Гольф. Женщины. Финальный раунд - 01:30 мск

Пляжный волейбол. Мужчины. Финал - 05:00 мск

Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Каноэ-двойка. 500 м. Финал - 05:10 мск

Баскетбол. Мужчины. Финал - 05:30 мск

Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-одиночка. 1000 м. Финал - 05:35 мск

Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-четвёрка. 500 м. Финал - 06:00 мск

Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-четвёрка. 500 м. Финал - 06:25 мск

Бокс. Мужчины. До 52 кг. Финал - 08:00 мск

Бокс. Мужчины. До 75 кг. Финал - 08:00 мск

Бокс. Женщины. До 51 кг. Финал - 08:00 мск

Бокс. Женщины. До 69 кг. Финал - 08:00 мск

Прыжки в воду. Мужчины. Вышка 10 м. Финал - 09:00 мск

Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье. Финал - 09:20 мск

Водное поло. Женщины. Финал - 10:30 мск

Велоспорт. Трек. Мужчины. Мэдисон. Финал - 10:55 мск

Карате. Женщины. Кумитэ. Свыше 61 кг. Финал - 12:00 мск

Карате. Мужчины. Кумитэ. Свыше 75 кг. Финал - 12:30 мск

Бейсбол. Плей-офф. Финал. W8 - W7 (Матч №10) - 13:00 мск

Конный спорт. Конкур. Командное первенство. Финал - 13:00 мск

Легкая атлетика. Женщины. Прыжки в высоту. Финал - 13:00 мск

Легкая атлетика. Женщины. 10000 м. Финал - 13:00 мск

Легкая атлетика. Мужчины. 1500 м. Финал - 13:00 мск

Легкая атлетика. Мужчины. Метание копья. Финал - 13:00 мск

Легкая атлетика. Женщины. Эстафета 4x400 м. Финал - 13:00 мск

Легкая атлетика. Мужчины. Эстафета 4x400 м. Финал - 13:00 мск

Современное пятиборье. Мужчины. Бег + стрельба - 13:00 мск

Синхронное плавание. Группы. Произвольная программа. Финал - 13:30 мск

Вольная борьба. Мужчины. До 65 кг. Финал - 13:45 мск

Вольная борьба. Мужчины. До 97 кг. Финал - 14:15 мск

Футбол. Мужчины. Финал - 14:30 мск

Вольная борьба. Женщины. До 50 кг. Финал - 15:00 мск

Гандбол. Мужчины. Финал - 15:00 мск

Волейбол. Мужчины. Финал - 15:15 мск

8 августа

Легкая атлетика. Мужчины. Марафон - 01:00 мск

Волейбол. Женщины. Матч за 3-е место - 03:00 мск

Художественная гимнастика. Групповое многоборье. Финал - 05:00 мск

Велоспорт. Трек. Женщины. Спринт. Финал - 05:20 мск

Баскетбол. Женщины. Финал - 05:30 мск

Велоспорт. Трек. Мужчины. Кейрин. Финал - 06:00 мск

Велоспорт. Трек. Женщины. Омниум. Гонка по очкам (финал) - 06:25 мск

Бокс. Женщины. До 60 кг. Финал - 08:00 мск

Бокс. Женщины. До 75 кг. Финал - 08:00 мск

Бокс. Мужчины. До 63 кг. Финал - 08:00 мск

Бокс. Мужчины. Свыше 91 кг. Финал - 08:00 мск

Гандбол. Женщины. Финал - 09:00 мск

Водное поло. Мужчины. Финал - 10:30 мск

ТАСС