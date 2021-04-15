Ранние яровые посеяли в Беларуси на 65% площадей

Белорусские аграрии провели сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи и проса) на 65% запланированных площадей.

По данным на 14 апреля, ранние яровые в стране посеяли на площади 479,2 тыс. га. В Гомельской области эти культуры посеяны на 88,6% площадей, в Гродненской - на 85,9%, Минской - на 75,3%, Могилевской - на 34,5%, Витебской - на 19,2%. В Брестской области сев ранних яровых завершен.

Почву под сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур подготовили на 575,5 тыс. га (78,1% плана). В этом году эти культуры будут размещены на площади 737,1 тыс. га.

Также в Беларуси проводится сев льна (работы уже выполнены на площади 10,82 тыс. га, или 21,8% плана). Почву под его сев подготовили на 17,6 тыс. га (35,4% плана). Всего лен будет размещен на площади 49,6 тыс. га.

Сахарную свеклу посеяли на площади 16,9 тыс. га, или 18,7% плана, яровой рапс - на 3,30 тыс. га (8,4% плана).